Eolico, Orsted pianifica un’emissione di diritti da 9,4 miliardi di dollari dopo “una svolta avversa nel mercato USA”. E crolla del 26%

Le azioni di Orsted sono crollate di oltre il 25% questa mattina, dopo che lo sviluppatore di parchi eolici ha annunciato di pianificare un’emissione di diritti di opzione da 60 miliardi di corone danesi (9,4 miliardi di dollari), a seguito di uno “sviluppo sostanzialmente sfavorevole” nel mercato statunitense. La società ha affermato che questa svolta degli eventi le ha impedito di raccogliere fondi da una dismissione parziale pianificata del suo progetto Sunrise Wind al largo della costa di New York.

Date le condizioni di mercato, il consiglio di amministrazione di Orsted ha deciso di porre fine al processo di vendita di una partecipazione in Sunrise Wind, che avrebbe fornito il “necessario rafforzamento” della sua struttura patrimoniale a supporto dei suoi programmi di investimento e sviluppo aziendale.

Orsted, il più grande sviluppatore di parchi eolici offshore al mondo, offrirà agli azionisti esistenti il diritto di prelazione sulle nuove azioni nell’ambito dell’operazione pianificata, sostenuta dallo Stato danese, il principale azionista della società. Le azioni erano in calo del 26,8% alle 9:09 a Londra.

Mercato statunitense “avverso”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato misure severe nei confronti del settore eolico dal suo ritorno alla Casa Bianca all’inizio di quest’anno. Nel suo primo giorno in carica, Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende i contratti di locazione, nuovi o rinnovati, per l’energia eolica onshore e offshore.

Il Presidente degli Stati Uniti, che sostiene l’industria petrolifera e del gas americana, ha dichiarato ai giornalisti a gennaio che la sua amministrazione “non avrebbe fatto la cosa dell’eolico”. “Le grandi e brutte pale eoliche rovinano il quartiere“, aveva dichiarato all’epoca.

Orsted ha osservato oggi che il suo piano aziendale si basa, in parte, sul suo programma di disinvestimento. La perdita dei proventi derivanti dal disinvestimento di Sunrise Wind e dal relativo finanziamento del progetto, ha affermato la società, ha portato a un fabbisogno di finanziamenti incrementale di circa 40 miliardi di corone danesi.

“Orsted e il nostro settore si trovano in una situazione straordinaria, con l’andamento sfavorevole del mercato negli Stati Uniti, che si aggiunge alle sfide macroeconomiche e della catena di approvvigionamento degli ultimi anni”, ha dichiarato il CEO di Orsted, Rasmus Errboe. “Per rispettare il nostro piano aziendale e gli impegni presi in questo contesto, abbiamo concluso che un’emissione di capitale azionario è la soluzione migliore per Orsted e i nostri azionisti. L’emissione di capitale azionario rafforzerà la nostra capacità di realizzare appieno il potenziale di valore del nostro portafoglio esistente e di cogliere future opportunità di creazione di valore nell’eolico offshore”.

In una nota di lunedì, gli analisti di UBS hanno affermato che ci si aspettava che gli investitori reagissero negativamente all’emissione di capitale azionario “a sorpresa”.

“La società aveva precedentemente comunicato un piano di cessione di 70-80 miliardi di corone danesi e l’entità dell’emissione di capitale azionario (il 46% della capitalizzazione di mercato) è molto elevata“, hanno spiegato. “Detto questo, in un contesto di tassi elevati, il modello di business dell’eolico offshore è molto meno sostenibile e dipendente dal capitale azionario. Cercheremo un piano aziendale post-emissione di capitale azionario”.

La svolta green di Orsted

Inizialmente focalizzata su gas e petrolio, Orsted ha intrapreso una trasformazione verde a partire dal 2008, diventando oggi il più grande sviluppatore mondiale di parchi eolici offshore, con circa il 30% della capacità globale installata (esclusa la Cina). Orsted produce il 90% della sua energia da fonti rinnovabili, principalmente eolico offshore e onshore, solare, biomasse e stoccaggio energetico. Opera in Europa, Stati Uniti e Asia, con circa 8.300 dipendenti e un fatturato di 71 miliardi di DKK (9,5 miliardi di euro) nel 2024.