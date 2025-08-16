Erin diventa un uragano di categoria 4 nei Caraibi: rischio inondazioni nell’area

MeteoWeb

Erin si è rafforzato fino a diventare un potente uragano di categoria 4 nei Caraibi, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC). La tempesta si trova attualmente 240 chilometri a nord-est di Anguilla, con venti massimi sostenuti di 215km/h. Si sta muovendo verso ovest-nordovest a 31km/h. Al momento non si prevede che colpisca la terraferma, ma forti venti stanno interessando le isole vicine, spingendo i meteorologi ad allertare per possibili inondazioni e frane. Il National Hurricane Center ha affermato che alla fine virerà lontano dagli Stati Uniti continentali.

Sono in vigore allerte per tempesta tropicale per St. Martin, St. Barthelemy e Sint Maarten. Sono previsti fino a 100mm, con picchi isolati fino a 150mm, secondo il National Hurricane Center di Miami. “A livello locale, sono possibili notevoli inondazioni improvvise e urbane, insieme a frane o colate di fango”, ha affermato l’NHC.

Michael Lowry, specialista di uragani ed esperto di storm surge (innalzamenti di marea), ha affermato che si prevede che Erin alla fine virerà bruscamente verso nord-est, il che lo porterebbe su una traiettoria tra gli Stati Uniti e le Bermuda. “Tutte le nostre migliori previsioni indicano che Erin virerà in sicurezza a est degli Stati Uniti la prossima settimana, ma si avvicinerà di più alle Bermuda, che potrebbero trovarsi sul lato orientale più forte di Erin”, ha affermato.

Preparazioni a Porto Rico e Bahamas

Il governo degli Stati Uniti ha dispiegato a Porto Rico oltre 200 dipendenti della Federal Emergency Management Agency e di altre agenzie a titolo precauzionale, mentre i meteorologi hanno emesso un avviso di allerta inondazioni per l’intero territorio statunitense da venerdì sera a lunedì 18 agosto. Il Segretario per l’Edilizia Abitativa di Porto Rico, Ciary Pérez Peña, ha dichiarato che 367 rifugi sono stati ispezionati e potrebbero essere aperti se necessario. La Guardia Costiera statunitense ha dichiarato venerdì 15 agosto di aver chiuso sei porti marittimi a Porto Rico e due nelle Isole Vergini americane a tutte le imbarcazioni in arrivo, a meno che non avessero ricevuto un’autorizzazione preventiva.

Nel frattempo, i funzionari delle Bahamas hanno dichiarato di aver predisposto alcuni rifugi pubblici a titolo precauzionale, esortando la popolazione a monitorare l’uragano. “Queste tempeste sono molto volatili e possono subire improvvisi cambiamenti di rotta”, ha affermato Aarone Sargent, direttore generale dell’autorità per la gestione del rischio di catastrofi delle Bahamas.

Erin è la quinta tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, che va dall’1 giugno al 30 novembre, ma la prima a raggiungere lo stato di uragano. Anche quest’anno si prevede che la stagione sarà insolitamente intensa. Le previsioni indicano da sei a dieci uragani, con tre o cinque che raggiungeranno lo stato di uragano maggiore con venti superiori a 177km/h.