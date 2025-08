Eruzione del vulcano Klyuchevskoy: colonna di cenere di 7 km, allerta per il traffico aereo

MeteoWeb

Il vulcano Klyuchevskoy, situato nella penisola della Kamchatka, in Russia, ha generato oggi 2 imponenti colonne di cenere, raggiungendo un’altezza di circa 7 km sopra il livello del mare. È quanto ha reso noto l’Istituto di Vulcanologia e Sismologia dell’Accademia Russa delle Scienze. L’ultima eruzione è avvenuta alle 10:20 ora italiana, con un pennacchio che si è esteso per oltre 965 km verso Sud/Est. Il codice colore per l’aviazione è stato innalzato ad arancione, segnalando potenziale pericolo per il traffico aereo, sia locale che internazionale. Le autorità russe rassicurano che non ci sono aree abitate lungo il percorso della nube di cenere.

Queste emissioni rappresentano un significativo evento vulcanico, il secondo della giornata, e pongono particolare attenzione sulla sicurezza dei voli nella regione artica. Il Klyuchevskoy è uno dei vulcani più attivi della Kamchatka.