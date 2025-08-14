Escursionista precipita in un dirupo e muore in Valtellina

MeteoWeb

Un escursionista è stato ritrovato morto questa mattina sui monti del territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Sarebbe precipitato in un dirupo. A individuare il corpo senza vita sono state le squadre dei Vigili del Fuoco e del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, impegnate da diverse ore nelle ricerche con i Carabinieri di Ardenno e i volontari del Soccorso Alpino di Val Masino. Sono ora in corso le operazioni di recupero del corpo: al momento si sa soltanto che la vittima risiedeva in Lombardia.