Esperti: Putin sembra pronto a testare un nuovo missile nucleare mentre si prepara ai colloqui con Trump | FOTO

Secondo due ricercatori statunitensi e una fonte di sicurezza occidentale, la Russia sembra prepararsi a testare il suo nuovo missile da crociera a propulsione nucleare, mentre il Presidente russo Vladimir Putin si prepara ai colloqui sull’Ucraina con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di venerdì 15 agosto. Lo riporta la Reuters sul proprio sito. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies, con sede in California, e Decker Eveleth dell’organizzazione di ricerca e analisi CNA, con sede in Virginia, hanno formulato le loro valutazioni separatamente, studiando le immagini scattate nelle ultime settimane fino a martedì 12 agosto da Planet Labs, un’azienda di satelliti commerciali.

Hanno concordato che le foto mostravano un‘intensa attività presso il sito di test di Pankovo, nell’arcipelago di Novaya Zemlya, nel Mare di Barents, inclusi aumenti di personale, attrezzature, navi e aerei associati ai precedenti test del 9M730 Burevestnik. “Possiamo osservare tutta l’attività sul sito di test, che comprende sia enormi quantità di rifornimenti in arrivo per supportare le operazioni, sia i movimenti nel luogo in cui viene effettivamente lanciato il missile”, ha detto Lewis.

Una fonte di sicurezza occidentale, che ha chiesto di non essere ulteriormente identificata, ha confermato che la Russia sta preparando un test Burevestnik.

Lewis ha affermato che un test potrebbe aver luogo questa settimana, sollevando la possibilità che possa oscurare il vertice Trump-Putin in Alaska.

Putin ha affermato che l’arma, soprannominata SSC-X-9 Skyfall dalla NATO, è “invincibile” per le difese missilistiche attuali e future, con una gittata pressoché illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile.

Lewis, Eveleth e due esperti di controllo degli armamenti hanno affermato che lo sviluppo del missile ha assunto maggiore importanza per Mosca da quando Trump ha annunciato a gennaio lo sviluppo di uno scudo missilistico statunitense, il Golden Dome. Ma molti esperti affermano che non è chiaro se il missile possa eludere le difese, non fornirà a Mosca capacità che non possiede già e rilascerà radiazioni lungo la sua traiettoria.

Un test sarebbe stato programmato con largo anticipo rispetto all’annuncio della scorsa settimana dell’incontro Trump-Putin, hanno affermato ricercatori ed esperti.

Ma Putin avrebbe potuto sospendere i preparativi in vista dei satelliti spia statunitensi per segnalare la sua disponibilità a porre fine alla guerra in Ucraina e a riprendere i colloqui sul controllo degli armamenti con gli Stati Uniti, hanno affermato gli esperti. Il New START, l’ultimo patto USA-Russia che limita gli schieramenti nucleari strategici, scade il 5 febbraio. “A volte si può anticipare o posticipare la scadenza per motivi politici”, ha affermato Tom Countryman, ex sottosegretario di Stato ad interim per il controllo degli armamenti.

Il Burevestnik ha un pessimo record di test, secondo il gruppo di difesa della Nuclear Threat Initiative, con due successi parziali su 13 test noti.

Aerei speciali

Eveleth e Lewis hanno affermato che le immagini di Planet Labs mostravano pile di container, attrezzature e personale in arrivo da fine luglio. Lewis ha affermato che due aerei equipaggiati per raccogliere dati sui test sono parcheggiati presso l’aeroporto militare di Rogachevo, nell’arcipelago, da metà luglio. Le immagini che ha fornito a Reuters mostravano due grandi jet dotati di cupole radar a forma di disco.

Ha notato la presenza di almeno cinque navi associate a test precedenti. Un sito web di tracciamento delle navi – VesselFinder.com – ha mostrato che una sesta nave collegata a test precedenti sarebbe dovuta arrivare martedì, ha affermato.

Reuters ha confermato che il sito web mostrava la nave, una nave cargo di nome Teriberka, diretta a Novaya Zemlya, ma non ha potuto confermare in modo indipendente le altre scoperte dei ricercatori.

Eveleth e Lewis hanno affermato di aver iniziato a esaminare le immagini di Pankovo a partire da luglio, dopo che la Russia, il 6 agosto, ha pubblicato un avviso ai marinai di stare lontani dalla zona dal 9 al 12 agosto. Reuters ha trovato una serie di avvisi sul servizio NOTAM Internet della Difesa della Federal Aviation Administration statunitense, emessi dalla Russia, che mostravano una possibile finestra di lancio tra il 9 e il 22 agosto.

L’esercito norvegese ha dichiarato a Reuters in un’e-mail che il Mare di Barents è un “luogo privilegiato per i test missilistici russi” e che aveva indicazioni, da avvisi e avvisi marittimi, di “preparativi per le attività di test”. Ma ha affermato che “non avrebbe confermato alcuna conoscenza del tipo di munizioni che avrebbero testato“.

A fine luglio, ha detto Eveleth, ha notato che un riparo che proteggeva il lanciatore Burevestnik dalle intemperie veniva spostato avanti e indietro, cosa che ha definito “una prova molto chiara” dei piani per un test.

Lewis ha fornito a Reuters immagini scattate sul sito il 7 agosto, che mostrano la copertura protettiva del lanciatore, pile di container, una gru per spostarli e un elicottero. “Si procede a tutto gas”, ha detto riferendosi al ritmo dei preparativi per il test.