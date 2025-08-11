Esperto iraniano accusa USA e Israele di “manipolare il meteo per aggravare la siccità”

MeteoWeb

Un esperto iraniano di risorse idriche ha accusato gli Stati Uniti e Israele di manipolare i pattern meteorologici regionali per intensificare la grave siccità in Iran. Secondo il Middle East Media Research Institute (MEMRI), Mohsen Arbabian ha affermato in un’intervista del 30 luglio sul canale YouTube iraniano Khateh Energy che entrambe le nazioni hanno “deliberatamente deviato le nuvole” lontano dall’Iran per oltre quattro decenni. “Lo dico con certezza“, ha affermato Arbabian, sostenendo che le immagini satellitari mostrano traiettorie delle nuvole alterate. Ha contrapposto i bassi livelli dell’acqua del lago iraniano Urmia, ora quasi prosciugato, ai livelli relativamente stabili del lago turco Van come presunta prova di questa manipolazione.

Le controverse affermazioni giungono mentre l’Iran è alle prese con una delle siccità più estreme della sua storia moderna. Negli ultimi cinque anni, le precipitazioni sono diminuite di oltre il 40% in alcune regioni, lasciando le riserve idriche pericolosamente basse. All’inizio del 2025, il bacino idrico principale di Teheran funzionava solo all’1% della sua capacità, mentre altri erano tra il 30% e il 60%.

Con temperature che hanno superato i +50°C, il governo ha dichiarato festività pubbliche di emergenza in diverse province per risparmiare elettricità e acqua. Il Presidente Masoud Pezeshkian ha avvertito che senza tagli significativi ai consumi, le dighe principali potrebbero prosciugarsi completamente entro l’inizio dell’autunno.

Con il peggioramento della carenza idrica, il razionamento si è intensificato, sono scoppiate proteste in città come Khomam e il clima sociale generale è diventato sempre più instabile.

Il Presidente iraniano avverte di una “grave” crisi idrica

Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha avvertito domenica 10 agosto che alcune parti del Paese, tra cui la capitale Teheran, si trovano ad affrontare una “grave” crisi idrica. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con diversi direttori dei media iraniani a Teheran, evidenziando le misure che la sua amministrazione sta implementando per affrontare la crisi, secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars.

Pezeshkian ha affermato che sono in corso sforzi 24 ore su 24 per trasferire l’acqua dalla vicina diga di Taleqan a Teheran, al fine di garantire acqua sufficiente alla provincia durante l’autunno. Ha osservato che non è chiaro se questa iniziativa contribuirà a risolvere la crisi idrica della capitale, poiché le precipitazioni nella provincia sono diminuite del 45%. “Non abbiamo acqua. Siamo in una crisi grave e inimmaginabile. Se qualcuno ha un suggerimento su cosa fare, può venire a dirci quali azioni intraprendere. Purtroppo non abbiamo altra scelta che tagliare l’acqua”, ha affermato.

Le riserve idriche delle dighe iraniane costituiscono solo il 42% della loro capacità totale, ha riportato l’agenzia di stampa statale IRIB. Il rapporto afferma che dall’inizio dell’attuale anno idrico, iniziato il 22 settembre 2024, solo 23,56 miliardi di metri cubi d’acqua sono entrati nelle dighe del Paese, con un calo del 42% rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno scorso, che si attestava a 40,55 miliardi di metri cubi.

Intervenendo in una conferenza stampa a Teheran sabato 9 agosto, Mohammad-Taqi Hosseinzaden, CEO del distretto 5 della Tehran Water and Wastewater Company, ha affermato che le riserve idriche delle dighe di Teheran dureranno fino a fine settembre, esortando i cittadini a gestire il proprio consumo idrico.