Esplosione in un appartamento nel centro di Ischia: paura tra turisti e residenti

Una forte esplosione è avvenuta in un appartamento nel centro dell’isola di Ischia provocando tanta paura tra turisti e residenti. Sono intervenuti i vigili de fuoco che stanno spegnendo le fiamme nell’appartamento. Non è ancora chiaro se la causa dell’esplosione sia stata una bombola del gas. Al momento dell’esplosione sembra che nella casa non ci fosse nessuno. L’area è stata delimitata con delle transenne dalle forze dell’ordine.