Mostruosa esplosione in Louisiana: fabbrica in fiamme a Roseland, ordinate evacuazioni | FOTO e VIDEO

Un’esplosione avvenuta venerdì pomeriggio presso la Smitty’s Supply, azienda produttrice di lubrificanti con sede a Roseland, in Louisiana (USA), ha costretto le autorità locali a ordinare un’evacuazione immediata e obbligatoria. L’incidente è stato segnalato poco prima delle 13 ora locale e ha provocato una densa colonna di fumo visibile a grande distanza. I media locali riportano che l’evacuazione inizialmente riguardava le aree adiacenti allo stabilimento, ma è stata poi estesa a un raggio di circa un miglio. Anche una scuola elementare, situata nella zona interessata, è stata evacuata: gli studenti sono stati trasferiti ad Amite City.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Il rogo resta comunque attivo e il Dipartimento della Qualità Ambientale della Louisiana sta monitorando la situazione. Le cause dell’esplosione non sono ancora state chiarite.

La fabbrica impiega circa 400 persone e produce oli e lubrificanti per motori. In seguito all’incidente, l’incrocio tra la Highway 51 e la Highway 10 a Roseland è stato chiuso al traffico. Il governatore Jeff Landry ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ha espresso vicinanza a chi è stato coinvolto.