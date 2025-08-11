Esplosione nello stabilimento US Steel di Clairton: il primo bilancio | VIDEO

L'incidente nella "camera di inversione" della batteria 13/15, l'amministrazione statale in comunicazione con le autorità locali

Forte esplosione nello stabilimento US Steel di Clairton
MeteoWeb

E’ di alcuni feriti il bilancio di un’esplosione nello stabilimento US Steel di Clairton, nella periferia di Pittsburgh, in Pennsylvania. Secondo la Cbs la deflagrazione è avvenuta all’interno della “camera di inversione” della batteria 13/15. La camera funge da regolatore meccanico, garantendo una cottura uniforme del carbone nel forno. Il governatore Josh Shapiro ha scritto sui social che la sua amministrazione è in contatto con le autorità di Clairton, la Pennsylvania Emergency Management Agency e la Polizia di Stato della Pennsylvania.

