Esplosione nello stabilimento US Steel di Clairton: il primo bilancio | VIDEO

MeteoWeb

E’ di alcuni feriti il bilancio di un’esplosione nello stabilimento US Steel di Clairton, nella periferia di Pittsburgh, in Pennsylvania. Secondo la Cbs la deflagrazione è avvenuta all’interno della “camera di inversione” della batteria 13/15. La camera funge da regolatore meccanico, garantendo una cottura uniforme del carbone nel forno. Il governatore Josh Shapiro ha scritto sui social che la sua amministrazione è in contatto con le autorità di Clairton, la Pennsylvania Emergency Management Agency e la Polizia di Stato della Pennsylvania.