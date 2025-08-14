Estensione dello stato d’emergenza agricolo in Estonia: la risposta al maltempo

MeteoWeb

L’Estonia ha dichiarato oggi lo stato d’emergenza per il settore agricolo del Paese a causa del maltempo che ha interessato la regione baltica negli ultimi due mesi. Lo comunica il ministero dell’Agricoltura di Tallinn. La decisione intende essere una misura a sostegno degli agricoltori a fronte delle difficoltà creditizie cui la situazione potrebbe svilupparsi. I governi di Lettonia e Lituania hanno adottato misure analoghe nei confronti dei rispettivi settori agricoli.