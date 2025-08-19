Etna, aggiornamento INGV: bocca effusiva ancora attiva alimenta un campo lavico

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, comunica che, da rilievi di campagna del personale INGV, dall’analisi delle immagini satellitari e delle telecamere di sorveglianza, si osserva sull’Etna che la bocca effusiva attiva a quota 2980 m s.l.m. è ancora attiva ed alimenta un campo lavico che, in area prossimale, ha sviluppato un tunnel lavico e alcune bocche effimere mentre, in area distale, si divide in due bracci principali che avanzano in direzione Sud/Ovest.

Il fronte più avanzato, proseguono gli esperti INGV, si attesta ad una quota di ~2270 m s.l.m. a monte della Grotta degli Archi ad una distanza di ~2 km dalla pista Altamontana. Al cratere di Sud/Est prosegue con intensità variabile l’attività esplosiva stromboliana. Sono state inoltre osservate episodiche emissioni di cenere di colore rossiccio dal Cratere Bocca Nuova.

Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, a partire dalle ore 21 circa di ieri, ha raggiunto i valori alti dove attualmente si attesta con deboli oscillazioni. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in un’area prossima al Cratere di Sud/Est in un intervallo di profondità compreso tra 2900 e 3000 metri al di sopra del livello medio del mare. L’attività infrasonica risulta moderata con eventi localizzati principalmente al Cratere di Sud/Est e caratterizzati da un’ampiezza media.

I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni GNSS e clinometrica non mostrano variazioni significative. La stazione dilatometrica DRUV sta registrando, durante gli ultimi giorni, una graduale inversione del suo usuale trend, conclude l’INGV