Etna: attività stromboliana in calo, debole emissione di cenere

Debole emissione di cenere dall'Etna: livello di allerta per il traffico aereo abbassato da rosso ad arancione

Etna oggi
L’attività stromboliana nella zona sommitale dell’Etna è in diminuzione. Attualmente si registra una debole emissione di cenere, senza però la formazione della nube vulcanica che invece era visibile nella serata di ieri. Prosegue, invece, l’emissione di lava dalle 3 fratture aperte sul vulcano. Secondo il monitoraggio condotto dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania, il livello di allerta per il traffico aereo (VONA, Volcano Observatory Notice for Aviation) è stato abbassato da rosso ad arancione.

L’attuale fase eruttiva del vulcano più alto d’Europa non comporta alcuna limitazione alla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

