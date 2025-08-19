Etna, doppio intervento di soccorso sul versante Sud del vulcano

MeteoWeb

Doppio intervento per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sul versante Sud dell’Etna nel primo pomeriggio di ieri. Il primo intervento ha riguardato un turista svedese che, mentre percorreva un sentiero a 2500 metri di quota, è scivolato riportando la sospetta frattura della caviglia sinistra. I Tecnici del Soccorso Alpino, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno immobilizzato l’arto e trasferito il paziente a valle tramite un automezzo delle guide vulcanologiche, dove è stato preso in carico dall’ambulanza del 118 per il trasporto all’Ospedale di Acireale.

Parallelamente, un violento temporale ha colpito un gruppo di escursionisti nei pressi della Casermetta di Piano Mirio, nel Comune di Biancavilla. I 3 escursionisti, non adeguatamente equipaggiati per le condizioni meteo, sono stati colti dal panico a causa del freddo e della pioggia. Una squadra di Tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino è intervenuta prontamente, mettendo in sicurezza il gruppo.