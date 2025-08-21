Etna, flusso lavico dalla bocca effusiva sul Cratere Sud-Est: gli ultimi aggiornamenti

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle osservazioni vulcanologiche effettuate dal personale INGV presente in area sommitale e dall’analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza, la bocca effusiva situata a circa 3200 metri s.l.m., sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est” dell’Etna, “presenta attività di spattering e alimenta un flusso lavico che si dirige verso sud-ovest. Il fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3030 metri s.l.m.. Prosegue l‘attività effusiva dalle due bocche situate a 3100 metri e 2980 metri s.l.m.”.

“L’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est continua, con lanci di prodotti piroclastici che fuoriescono dall’orlo craterico. Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, prosegue la fase di incremento nella fascia dei valori elevati, osservata a partire dal 18 agosto. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta nell’area del Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare. La presenza di forte vento in area sommitale ha condizionato il rilevamento e la localizzazione automatica degli eventi infrasonici. Tuttavia, dall’analisi dei sismogrammi è stato possibile osservare un incremento dell’attività a partire dalle prime ore di oggi con eventi, caratterizzati da una modesta ampiezza, localizzati al Cratere di Sud-Est. I segnali di deformazione del suolo registrati dalle reti GNSS e clinometrica non mostrano attualmente variazioni significative. La stazione dilatometrica DRUV continua a mostrare una lenta variazione in decompressione, cumulando fino ad oggi, a partire dall’inizio dell’attività effusiva in corso, un totale di circa -15 nanostrain”, conclude la nota dell’INGV-OE.