Etna, “imminenti fontane di lava”: vietato l’accesso alle zone sommitali

MeteoWeb

Sull’Etna, i segnali registrati dall’INGV di Catania indicano “alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava”. Per questo motivo il livello di allerta del sistema Etnas è stato innalzato a F1, con conseguente divieto di accesso alle aree sommitali del vulcano. È quanto rende noto il dipartimento regionale della Protezione civile. L’attivazione del sistema avviene quando un software, analizzando specifici parametri, rileva il superamento delle soglie di allerta e segnala la situazione all’INGV. Da qui parte automaticamente una comunicazione alla Protezione civile regionale che, attraverso Etnas, avvisa le autorità locali, le quali dispongono la chiusura dell’accesso turistico alle zone del vulcano situate oltre i 2.500 metri di quota.