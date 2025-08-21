Etna, ordinanza del sindaco di Biancavilla: “mantenersi a 50 metri dalla colata”

"L'Etna è un patrimonio naturale straordinario, ma è anche una realtà in continua evoluzione: ammirarla sì, sfidarla no"

etna
MeteoWeb

Il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha emesso un’ordinanza che stabilisce nuove regole per l’accesso alle quote più alte dell’Etna. La decisione arriva dopo che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato che il fronte lavico ha raggiunto i 2270 metri nel territorio di Biancavilla, a soli 2 km dalla pista Altomontana. Nonostante l’attività esplosiva del Cratere di Sud/Est sia variabile, si è notato che diverse persone si sono avvicinate alla colata lavica senza prendere alcuna precauzione. L’ordinanza vieta categoricamente di avvicinarsi a meno di 50 metri dal bordo della colata.

L’Etna resta fruibile, ma solo in condizioni di sicurezza e con regole precise“, ha spiegato il sindaco Bonanno. L’ordinanza non è un divieto assoluto: le escursioni nelle aree sommitali sono permesse, ma solo se si è accompagnati da Guide Alpine o Vulcanologiche. È inoltre richiesto un abbigliamento e un’attrezzatura idonea, inclusi elmetti protettivi.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della responsabilità: “L’Etna è un patrimonio naturale straordinario, ma è anche una realtà in continua evoluzione: ammirarla sì, sfidarla no“. L’ordinanza mira a garantire la sicurezza di tutti, consentendo di apprezzare il vulcano senza correre rischi.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA