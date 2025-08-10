Etna, si apre una bocca effusiva a quota 3 mila metri: colata lavica

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica l’apertura di una bocca effusiva sull’Etna. “Durante la mattinata si è messa in posto una colata lavica in area sommitale a quota 3000 metri s.l.m. circa, con l’apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico si dirige in direzione Sud, sono in corso rilievi sul terreno del personale INGV”, riporta una nota dell’INGV-OE.

“Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri s.l.m. tra Voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante. Dall’analisi dei segnali delle reti di deformazioni del suolo, si evince una debolissima variazione di circa un nanostrain in compressione allo strainmeter di M. Ruvolo (DRUV) tra le 03.30 e le 04.00 UTC. Nessun segnale al di fuori della variabilità di fondo è rilevabile alle stazioni delle reti clinometriche e GNSS”, conclude la nota.

Non c’è emissione di cenere. L’aeroporto di Catania resta operativo anche se c’è un’allerta voli arancione.