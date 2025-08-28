Ex Uragano Erin, allerta anche sulla costa atlantica del Marocco

MeteoWeb

Sulle coste atlantiche del Marocco è stata diramata un’allerta a causa dell’ex Uragano Erin. Dopo aver attraversato l’Oceano Atlantico verso i Caraibi e la costa orientale degli Stati Uniti, si è progressivamente indebolito fino a diventare una depressione post-tropicale nell’Atlantico settentrionale. Nelle ultime ore i resti dell’uragano hanno raggiunto l’Europa. In Marocco le coste non sono interessate direttamente dal sistema, rassicura la Direzione Generale di Meteorologia. Tuttavia, il mare rimarrà mosso giovedì 28 agosto, con onde comprese tra 1,5 e 3,5 metri. Per questo motivo è in vigore un’allerta gialla, che invita bagnanti e turisti a evitare di nuotare al largo e a seguire attentamente le norme di sicurezza.