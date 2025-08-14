Fabio Concato annulla tutti i concerti dell’estate: “ho un tumore”

MeteoWeb

Fabio Concato interrompe tutti i concerti dell’estate per un tumore. Lo annuncia lo stesso cantautore milanese su X. “Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio”.