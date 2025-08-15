Una faglia nascosta sotto il Canada potrebbe innescare un terremoto di proporzioni enormi dopo 12.000 anni di silenzio

MeteoWeb

Secondo una nuova ricerca, una faglia geologica a lungo trascurata nel remoto nord del Canada potrebbe essere in grado di produrre un terremoto di proporzioni enormi. Si pensava che la faglia di Tintina, che si estende per circa 1.000 chilometri dalla British Columbia all’Alaska, fosse inattiva da almeno 40 milioni di anni. Ora gli scienziati affermano che ha una storia di grandi fratture negli ultimi 2,6 milioni di anni e potrebbe farlo di nuovo. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Victoria (UVic), ha identificato una sezione di faglia di 130km vicino a Dawson City, dove diversi terremoti passati hanno lasciato il segno sul paesaggio. Il team ha utilizzato dati topografici ad alta risoluzione provenienti da satelliti, aerei e droni per rilevare scarpate di faglia, strette creste che si formano quando il terreno si sposta durante un terremoto, precedentemente nascoste da fitte foreste e depositi glaciali.

“I dati Lidar e satellitari sono incredibilmente importanti per questo tipo di lavoro e hanno rivoluzionato il campo della paleosismologia”, ha dichiarato l’autore principale, Theron Finley, a Space.com in un’e-mail. “Ci sono molti altri casi in Canada e altrove in cui faglie precedentemente sconosciute sono state scoperte grazie a questa tecnologia”.

Prove di antichi e potenti terremoti

Misurando la distanza tra le formazioni geologiche e gli spostamenti, gli scienziati hanno ricostruito l’attività recente della faglia. Le formazioni glaciali risalenti a 2,6 milioni di anni fa si sono spostate lateralmente di circa 1km, mentre quelle risalenti a 132.000 anni fa sono spostate di 75 metri. È significativo che le formazioni risalenti a soli 12.000 anni fa non mostrino alcuno spostamento.

Questo lungo periodo di quiete non è necessariamente una buona notizia. Sulla base di tassi di deformazione tettonica di circa da 0,2 a 0,8 millimetri all’anno, i ricercatori stimano che la faglia abbia accumulato circa 6 metri di deficit di scorrimento dall’ultimo grande terremoto.

“Sebbene le nostre osservazioni indichino un deficit di scorrimento sostanziale, non abbiamo ancora un’idea precisa della frequenza con cui si verificano grandi rotture sulla faglia di Tintina“, ha affermato Finley. “A questo punto non possiamo dire con certezza se un’altra rottura sia probabile a breve termine o tra migliaia di anni”.

Per comprendere meglio la frequenza con cui i grandi terremoti colpiscono la faglia di Tintina, Finley ha affermato che intendono scavare una trincea paleosismica attraverso di essa. Ciò consentirebbe al team di esaminare gli strati di sedimenti disassati e datare i terremoti passati, fornendo un quadro più chiaro del tasso di ricorrenza della faglia.

Come si muove la faglia

La faglia di Tintina è una faglia trascorrente destra, dello stesso tipo della faglia di Sant’Andrea in California, il che significa che i due lati della faglia si sfregano orizzontalmente l’uno sull’altro. Questo tipo di faglia può produrre improvvisi e potenti spostamenti di diversi metri in un singolo evento, rilasciando enormi quantità di energia immagazzinata.

Ma Finley ha sottolineato che, sebbene la faglia di Tintina si estenda per circa 1.000 chilometri, le più grandi rotture trascorrenti al mondo raramente superano i 300 chilometri. “L’intera lunghezza della faglia non si romperebbe tutta in una volta”, ha affermato. “Tuttavia, i nostri risultati motivano un ulteriore esame di altre sezioni della faglia di Tintina che potrebbero rivelarsi attive”.

Rischio per lo Yukon e oltre

L’analisi del team suggerisce che una rottura su questa sezione della faglia di Tintina potrebbe superare la magnitudo 7.5, abbastanza forte da causare forti scosse a Dawson City, danneggiare autostrade e attività minerarie e innescare frane. Le frane di Moosehide e Sunnydale, vicino a Dawson City, mostrano già segni di instabilità.

Ciò nonostante, la faglia di Tintina non è attualmente elencata come sorgente sismica separata nel Modello Nazionale di Rischio Sismico (NSHM) canadese, che ispira i codici edilizi e gli standard ingegneristici antisismici. Questi risultati saranno integrati in futuri aggiornamenti e condivisi con le amministrazioni locali per migliorare la pianificazione delle emergenze.

Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.