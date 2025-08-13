Fentanyl contaminato causa 96 vittime, indagini in corso: sequestrate oltre 100.000 fiale

MeteoWeb

È salito a 96 il bilancio delle vittime in Argentina a causa di fentanyl medicinale contaminato. Lo rilasciato le autorità sanitarie e giudiziarie del Paese ai media locali, evidenziando la possibilità di ulteriori decessi non ancora registrati. Tutti i pazienti deceduti avevano ricevuto il farmaco adulterato con batteri pericolosi, tra cui Ralstonia pickettii e Klebsiella pneumoniae. Le autorità hanno sequestrato oltre 100.000 fiale del lotto incriminato, prodotto dal laboratorio Hlb Pharma, ritirandole da tutti gli ospedali.

Le indagini

Le indagini proseguono sulla catena di responsabilità e sull’individuazione di eventuali altre vittime non denunciate. Il caso ha acceso un dibattito sull’operato dell’Agenzia di controllo dei farmaci (Anmat) e sul governo, ora chiama a rispondere in parlamento. La commissione Salute della Camera ha approvato un’interrogazione parlamentare per chiarire responsabilità, controlli, regolarità delle pratiche di fabbricazione, oltre che le misure adottate per il ritiro dei lotti e in risposta alla crisi.