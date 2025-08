Fer rinnova le linee ferroviarie di Reggio Emilia: investimenti e nuove infrastrutture

MeteoWeb

L’area di Reggio Emilia si conferma centrale nella strategia di Fer. Lo ribadisce la stessa società delle Ferrovie Emilia-Romagna ricordando gli importanti investimenti infrastrutturali in corso, ma anche i dati operativi positivi. Sulla linea Reggio-Guastalla, ad esempio, la puntualità nel secondo trimestre del 2025 ha raggiunto il 93,2%, superando la media regionale. Il dato si affianca agli interventi già completati come la riqualificazione della stazione di Guastalla per un totale di 15 milioni, ora dotata di nuovi marciapiedi, sottopasso, impianto di segnalamento computerizzato e innalzamento degli standard di sicurezza e accessibilità. Sempre sulla Reggio-Guastalla, infine, sono state avviate operazioni di riconfigurazione dei sistemi di passaggio a livello per velocizzare il servizio.

Sulla linea Reggio-Ciano, Fer è invece intervenuta per aumentare sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura. In dettaglio è stato completamente rifatto il passaggio a livello di Bivio Barco sulla strada provinciale, un attraversamento particolarmente critico sia per il traffico ferroviario che per quello veicolare (investimento di 300.000 euro). Sono stati inoltre sostituiti rotaie e traverse sui ponti che attraversano i torrenti Crostolo e Modolena (700.000 euro di investimenti) e sono in corso attività straordinarie di manutenzione della linea di contatto. Importanti lavori anche sulla linea Reggio-Sassuolo, a cominciare dal ponte in località Veggia, con il livellamento del tratto ferroviario e la sostituzione delle traverse in legno ammalorate. A Sassuolo Radici si è proceduto al cambio delle traverse sul ponte di via Regina Pacis. Anche su questa linea si sta eseguendo la manutenzione straordinaria della linea di contatto.

Il progetto “Stazioni Sicure”

Nel frattempo prosegue l’implementazione del progetto “Stazioni Sicure”, partito da Brescello, che prevede il miglioramento dell’accessibilità a stazioni e aree ferroviarie, videosorveglianza, Wi-Fi, climatizzazione, sale d’attesa rinnovate e pulsanti di emergenza collegati alla control room in contatto diretto con le Forze dell’ordine. Per questo primo intervento è previsto uno stanziamento di 50.000 euro. E ancora: sono in fase di appalto due parchi fotovoltaici presso le stazioni di Brescello e Guastalla- lavori che valgono circa due milioni- che rappresentano un primo esempio di integrazione tra le fonti di energia tradizionale e fonti rinnovabili ad uso del servizio ferroviario. Tra le opere realizzate anche la riqualificazione del ponte sul Crostolo, tra Guastalla e Gualtieri, necessaria per il passaggio della nuova linea elettrica. Il ponte è stato adeguato in soli due mesi.

Nello specifico è stata elevata la luce libera verticale a 5,90 metri, ridotti i controventi in acciaio e migliorata la stabilità complessiva della struttura. Sono infine numerosi i cantieri attivi su altre direttrici del territorio regionale, per centinaia di milioni con cui Fer “conferma il proprio impegno per una mobilità regionale sicura, efficiente e in costante evoluzione, con un’attenzione particolare ai territori e alla qualità del servizio per i cittadini”, sottolinea in conclusione l’azienda.