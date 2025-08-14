Fermo, dramma in spiaggia: un uomo muore colpito da malore

MeteoWeb

Dopo le ricerche in mare, i soccorritori lo trovano e lo trasportano in condizioni disperate sulla spiaggia. Ma per un uomo di origini asiatiche non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Erano circa le 15.30 di oggi pomeriggio quando dalla spiaggia libera tra le località di Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso (Fermo) è scattato un sos al 118 per tre uomini in difficoltà, mentre facevano il bagno in mare. Grazie a loro sono riusciti a tornare sulla spiaggia, perdendo però le tracce del terzo uomo che era con loro.

Le ricerche

Scattate le ricerche a cui hanno preso parte la guardia costiera ei vigili del fuoco, il bagnante è stato trovato. Portato sulla battigia in condizioni disperate, è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno sottoposto a manovre salvavita. Lungo massaggio cardiaco. Tutto vano. L’uomo è respirato poco dopo tra gli sguardi attoniti e sgomenti dei presenti sulla spiaggia.