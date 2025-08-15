Ferragosto: il ringraziamento di Ciciliano al sistema di Protezione Civile

MeteoWeb

“Ringrazio di cuore tutte e tutti gli operatori di protezione civile volontari che anche oggi in un giorno di festa dedicano il loro tempo al servizio della collettività con grande competenza e spirito di sacrificio”. Lo afferma il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Il Prefetto Ciciliano esprime il suo ringraziamento a tutte le strutture operative e agli enti che compongono l’intero Servizio nazionale della Protezione Civile. “Grazie per la vostra costante presenza, per il lavoro svolto in occasione del Giubileo dei Giovani, per le attività connesse al trasferimento in Italia dei pazienti palestinesi da Gaza, per l’incessante impegno nella lotta agli incendi boschivi che anche quest’anno – purtroppo – hanno segnato molte regioni italiane in questa torrida estate e per tutte le altre attività di protezione civile che ciascuno di voi compie per sostenere, aiutare, salvare e assistere le popolazioni in Italia e all’estero”, aggiunge il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

“Tutto il Sistema della Protezione Civile è fiero di voi. La straordinaria generosità e la grande professionalità che vi caratterizza sono motivo di orgoglio per tutto il nostro Paese. I miei sentiti auguri a ciascuno di voi e alle vostre famiglie a cui spesso sottraiamo tempo per essere vicini a chi soffre”, conclude Ciciliano.