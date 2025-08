Festival dell’Ingegneria 2025: innovazione, scienza e tecnologia al Politecnico di Milano

MeteoWeb

Oltre 38 laboratori aperti, 40 lezioni divulgative, 30 attività Kids e 27 attività Teen, più di 150 docenti, assistenti e dottorandi coinvolti, 20 spazi espositivi, oltre 20 tra spettacoli, performance e talk con ospiti illustri e poi stand espositivi, mostre. La quinta edizione del Festival Internazionale dell’Ingegneria organizzato dal Politecnico di Milano, che si terrà dal 19 al 21 settembre per la prima volta in entrambi i campus Leonardo e Bovisa, incentrata sul tema “Technology for Humanity”, propone un palinsesto estremamente ricco e trasversale, diretto a coinvolgere tutte le età con un obiettivo preciso: avvicinare il pubblico alle materie STEM attraverso esperienze stimolanti e, perché no, divertenti.

Anche con eventi fuori dalle righe e personaggi come la famosa fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison che porterà il monologo teatrale “Einstein & Me”, il fisico Vincenzo Schettini, star dei social, con il suo show tra scienza e arte “L’ingegneria che ci piace”, il DJ Linus, l’imprenditore Matteo Marzotto, Presidente di MinervaHub e appassionato sportivo oltre che co-pilota e supervisore nella sperimentazione della guida autonoma con la Maserati MC20 Cielo.

Il programma

Si parte venerdì 19 settembre alle 18 al campus Bovisa (aula Carassa e Dadda) con l’evento inaugurale “AI Against Injustice – L’ingegneria tra dati, ambiente e diritti”. Alla presenza della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, special guest come lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, l’astrofisica Ersilia Vaudo (Specialist Advisor on Future Talents di ESA-Agenzia Spaziale Europea), la presidente di Emergency Rossella Miccio e Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera, si confronteranno sul contributo dell’ingegneria nel ridurre disuguaglianze e promuovere trasparenza, sostenibilità e giustizia sociale.

Gli altri protagonisti

Tra i protagonisti che animeranno talk e spettacoli nei giorni successivi, ci saranno nomi come: Carlo Ratti, docente al Politecnico di Milano e al MIT di Boston – direttore Senseable City Lab, nonché curatore della Biennale Architettura 2025; Darya Majidi, presidente di UN Women Italy; Tommaso Ghidini, direttore del Dipartimento di Meccanica dell’ESA; il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro; Chiara Montanari, ingegnera ed esploratrice polare; l’imprenditore ed ex ciclista su strada Ernesto Colnago; l’attrice Maria Eugenia D’Aquino con il suo spettacolo sulla matematica e filosofa Maria Gaetana Agnesi.

Entrambi i campus saranno aperti al pubblico con gli Open Labs, le attività Kids (6-12 anni) e Teen (13-18 anni) e le lezioni divulgative per parlare delle ultime novità sul fronte della ricerca a tutto campo – dalla robotica all’Intelligenza Artificiale, dallo spazio alle tecnologie per l’inclusione, con incontri accattivanti per grandi e piccoli come “La fisica di Star Wars” o “Harry Potter e la magia del cinema”, col dietro le quinte degli effetti speciali.

Saranno aperte alcune grandi infrastrutture di ateneo, la Galleria del Vento e il DriSMi – Simulatore di guida dinamico, e poi laboratori come il CrashLab che si occupa di crash test, e LaborA per la progettazione e realizzazione di modellini in 3D.

E infine, chiusura in musica col DJ Set a cura di Radio DeeJay e il “Coro pop-up”, a cui tutti possono unirsi e la cui playlist verrà svelata solo… all’ultimo momento.

Il fuori festival

Dal 13 al 19 settembre, un “festival dentro il festival” farà da anteprima al programma principale. Un’iniziativa inaugurata lo scorso anno, e ora con un’offerta notevolmente ampliata grazie alle adesioni di nuovi partner. Infatti, oltre ai già consolidati ATM (che aprirà il deposito tram in via Messina), al Civico Planetario “Ulrico Hoepli” di Milano e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” (con incontri a tema su Leonardo, spazio e ferrovie), quest’anno si aggiungono: il Centro di ricerca Gianfranco Ferré, parte integrante del sistema Biblioteche e Archivi Storici del Politecnico di Milano, l’Archivio Storico di Fondazione Fieramilano, il Museo Collezione Branca, la Galleria Campari (a Sesto San Giovanni), il depuratore di Nosedo e il quartier generale di MAIRE. Previste visite guidate gratuite alle strutture, su prenotazione.