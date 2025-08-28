Fiamme in palazzo storico a Borgo San Lorenzo, soccorse 11 persone | FOTO

MeteoWeb

Dalle prime ore della notte è in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze: l’incendio di un ristorante si è propagato al locale confinante e ha raggiunto gli appartamenti sovrastanti. Tre le squadre impegnate nell’evacuazione del palazzo storico di 4 piani e nelle operazioni di spegnimento. Soccorse 11 persone, tra cui 3 bambini, e poi trasportate in ospedale per accertamenti. In corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.