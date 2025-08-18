Una finestra sulle origini della vita: osservato l’impianto embrionale umano

MeteoWeb

Per la prima volta gli scienziati hanno osservato in tempo reale e in 3D l’impianto di un embrione umano, un processo cruciale ma finora invisibile. Il risultato, pubblicato su Science Advances, è stato ottenuto dai ricercatori dell’Istituto di Bioingegneria della Catalogna (Ibec) grazie a un modello di laboratorio che riproduce i tessuti uterini. Gli embrioni umani, donati da coppie sottoposte a fecondazione in vitro, sono stati coltivati in una matrice gelatinosa ricca di proteine, tra cui il collagene. Le immagini mostrano come l’embrione penetri con forza in profondità, scavando una cavità che favorisce l’attecchimento e la crescita. “Abbiamo aperto una finestra su una fase dello sviluppo che finora era nascosta”, spiega il bioingegnere Samuel Ojosnegros, coordinatore dello studio.

La scoperta ha implicazioni importanti per la medicina riproduttiva: il mancato impianto è responsabile di circa il 60% degli aborti spontanei. Capire come l’embrione esercita le proprie forze meccaniche durante l’invasione del tessuto potrebbe portare a terapie più mirate contro l’infertilità.

I dati raccolti rivelano inoltre una differenza sostanziale rispetto agli esperimenti con embrioni di topo, che mostrano un’invasione superficiale. Negli esseri umani, al contrario, il processo è molto più aggressivo e complesso. Questo studio segna dunque un passo decisivo nella comprensione delle prime fasi della vita.