Firmato il più grande accordo di esportazione di gas nella storia di Israele

MeteoWeb

Il giacimento di gas naturale Leviatano di Israele ha firmato un accordo del valore di 35 miliardi di dollari per la fornitura di gas all’Egitto, il più grande accordo di esportazione nella storia di Israele. Lo riferisce NewMed, uno dei partner del giacimento. Il Leviatano, al largo della costa mediterranea israeliana con riserve di circa 600 miliardi di metri cubi, venderà circa 130 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto fino al 2040 o fino all’esaurimento di tutti i quantitativi contrattuali.

I dettagli sul giacimento Leviathan

Il giacimento Leviathan ha iniziato a rifornire l’Egitto poco dopo l’inizio della produzione, nel 2020. Nel 2019 ha firmato un accordo iniziale per 60 miliardi di metri cubi, che dovrebbe essere completamente rifornito entro l’inizio degli anni 2030. “Il Leviathan – ha affermato NewMed – dal 2020 ha già fornito all’Egitto 23,5 miliardi di metri cubi di gas”.