Un foglio robotico programmabile che si piega da solo: la nuova frontiera della robotica flessibile | VIDEO

La robotica continua a fare passi da gigante verso dispositivi più leggeri, intelligenti e adattabili. Un nuovo traguardo in questa direzione arriva dalla Corea del Sud, dove un team di ingegneri ha sviluppato un foglio robotico flessibile capace di piegarsi, muoversi e afferrare oggetti grazie a una rete di attuatore-rilevatori elettrotermici distribuiti. Questo sistema, descritto sulla rivista Nature Communications, è programmabile sul campo, ovvero può essere riconfigurato dinamicamente dopo la produzione, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambienti ostili e nel settore sanitario.

La sfida della programmabilità sul campo

Le tecniche di trasformazione morfologica come l’origami robotico sono state a lungo esplorate per realizzare strutture adattabili. Tuttavia, i limiti delle cerniere fisse e delle architetture predefinite impedivano configurazioni flessibili e riconfigurabili. Il foglio robotico sviluppato da Jung Kim e colleghi supera questi vincoli introducendo:

Cerniere programmabili digitalmente attraverso una fitta rete di 308 resistenze;

Attuazione bidirezionale con angoli di piegatura tra -87° e 109°;

Controllo chiuso (closed-loop) basato sul rilevamento in tempo reale della temperatura interna;

Movimenti autonomi, come spostamenti e presa di oggetti, senza necessità di guida esterna.

Il cuore del sistema: una rete intelligente di resistenze

La base funzionale del foglio è un reticolo a griglia 7×7 con elettrodi distribuiti su una griglia 8×8, progettato per massimizzare i gradi di libertà nella configurazione delle pieghe. Ogni resistenza serve da riscaldatore (effetto Joule) e sensore di temperatura (variazione della resistenza con la temperatura).

Grazie a una struttura a sandwich tra strati di poliimmide (PI) e PDMS con microstrutture in SU-8 (microrod), il foglio ottiene:

Elevata risposta alla curvatura (fino a 2.1 cm⁻¹),

Buona ripetibilità dopo 1000 cicli,

Adesione meccanica migliorata, grazie alla microstrutturazione, rispetto ai materiali tradizionali.

Attuazione e controllo: un sistema integrato

Il controllo delle pieghe avviene tramite algoritmi intelligenti:

Algoritmo genetico per ottimizzare la distribuzione dei voltaggi agli elettrodi;

Modulazione PWM (Pulse Width Modulation) per regolare l’energia termica;

Sistema RNI (Resistive Network Imaging) per il monitoraggio della temperatura interna, alternativo alla termocamera IR.

Il sistema integra anche un controllo proporzionale-integrativo (PI) per adeguarsi a perturbazioni ambientali, come vento o variazioni termiche, mantenendo prestazioni costanti.

Applicazioni: dal grip alla locomozione autonoma

I ricercatori hanno mostrato che il foglio può:

Afferrare oggetti come piatti Petri, confezioni e bastoncini in legno;

Muoversi sul terreno imitando movimenti animali come il serpeggiamento, la camminata e la strisciata, con spostamenti fino a 26 mm per ciclo.

Questa versatilità ne fa un candidato ideale per:

Robot per l’esplorazione spaziale o sottomarina;

Interfacce tattili adattive;

Dispositivi biomedicali indossabili o impiantabili.

Limiti e prospettive future

Nonostante l’avanzamento, restano delle sfide:

Migliorare la capacità di carico e la resistenza meccanica;

Sostituire i fili con interconnessioni integrate per ridurre l’ingombro;

Estendere il design a forme più complesse o modulari;

Integrare materiali metamorfici per migliorare la risposta alla temperatura.

Il foglio robotico flessibile rappresenta una svolta concettuale nella robotica adattiva. Con la sua programmabilità in situ, il controllo integrato e le capacità multifunzionali, questo sistema apre nuove strade per dispositivi autonomi intelligenti, capaci di rispondere alle sfide ambientali in tempo reale. Un futuro dove i robot saranno sottili, morbidi e intelligenti, in grado di mutare forma e funzione all’occorrenza, non è più solo una visione: è già iniziato.