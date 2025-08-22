Forte maltempo nella notte a Rieti: tetti danneggiati e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Dalle prime ore del mattino, 4 squadre di ASM sono all’opera sul territorio di Rieti in supporto dei Vigili del Fuoco per una serie di interventi condotti a seguito del forte maltempo della notte scorsa. È quanto spiega in una nota il Comune di Rieti. In particolare 3 squadre di ASM sono in azione nella zona di Piani Poggio Fidoni/Tancia dove il maltempo ha causato danni ad alcuni tetti di abitazioni e alle coperture di capannoni agricoli, oltre a numerosi distacchi di rami e alberi che avevano invaso la carreggiata della strada che è stata liberata dai Vigili del Fuoco, pulita dagli operatori ASM e riaperta da pochi minuti.

Altre 2 squadre dell’Azienda insieme agli operatori del Magazzino comunale del settore Manutenzione sono impegnate in vari interventi di rimozione di alberature cadute sulle sedi stradali e di pulizia su tutto il territorio comunale e nelle frazioni. Le operazioni di pulizia sono ancora in corso in varie zone, pertanto il Comune raccomanda prudenza e cautela alla guida.

