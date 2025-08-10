Paura a Forte dei Marmi: ultraleggero precipita vicino all’autostrada A12

MeteoWeb

Paura questa mattina in Versilia (Lucca) per l’incidente che ha coinvolto un aereo ultraleggero. Il velivolo sarebbe caduto in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’autostrada A12. Sul posto sono intervenuti un’automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco e la Polizia. A bordo dell’ultraleggero vi era un unico occupante, un 78enne italiano (non un 47enne come indicato inizialmente), che è stato portato in codice giallo all’ospedale Versilia: avrebbe riportato più escoriazioni.

Sembra che il pilota volesse atterrare al vicino aeroporto di Cinquale (Massa Carrara), quando avrebbe urtato un cavo elettrico. Il 78enne, di Carpi (Modena), avrebbe così perso il controllo cadendo nel terreno vicino all’A12, motivo per cui è stato allertato anche il personale della società autostradale insieme ai soccorsi.