Forte scossa di terremoto in Afghanistan, vicino al confine con il Pakistan: si temono danni | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Afghanistan alle 23:47 locali (le 21:17 italiane) di oggi, domenica 31 agosto. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6, con epicentro individuato 36km a nord di Bāsawul, nel sud-est del Paese, vicino al confine con il Pakistan. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 9km. Considerando magnitudo e profondità dell’evento, è probabile che ci siano danni.