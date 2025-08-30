Forte terremoto al largo di Malta | DATI e MAPPE

Forte terremoto questa mattina al largo di Malta. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.6, avvenuto alle 09:50, ad una profondità di 13 km. Non risultano al momento danni a persone o cose. L’area del Mar Ionio è una tra le più sismiche del Mediterraneo, a causa dello scontro tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica. La placca africana si immerge sotto quella eurasiatica (fenomeno chiamato subduzione), generando forti tensioni che vengono poi rilasciate sotto forma di terremoti.
