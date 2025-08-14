Forte scossa di terremoto a Tonga: epicentro in mare | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito Tonga alle 17:38 locali di mercoledì 13 agosto (le 6:38 italiane di giovedì 14 agosto). I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 5.6, con epicentro in mare, individuato 156km a est-nordest di Neiafu e profondità di 10km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.