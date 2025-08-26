La Francia si prepara all’arrivo dell’ex uragano Erin, onde di 4-5 metri e rischio inondazioni

MeteoWeb

Un insolito fenomeno ciclonico sta colpendo le coste atlantiche della Francia, portando onde alte e pericoli per i bagnanti in piena estate. L’evento, causato dai resti dell’ex uragano Erin, che la scorsa settimana ha interessato la costa orientale degli Stati Uniti, ha spinto le autorità a emettere allerte e a chiudere numerose spiagge. Secondo Météo-France, l’agenzia meteorologica nazionale, la fase di maltempo ha iniziato a manifestarsi oggi, con previsioni di onde significative alte 4-5 metri. Il fenomeno è reso ancora più pericoloso dagli alti coefficienti di marea e si prevede che possa durare fino a venerdì. Questa combinazione di fattori potrebbe causare inondazioni locali, in particolare durante l’alta marea.

Chiusure di spiagge e divieti per i bagnanti

Sei dipartimenti, dalla Bretagna al confine con la Spagna, sono stati messi in allerta gialla per mareggiate. Tra questi, le autorità dei comuni di Biarritz, Lacanau e Biscarrosse hanno deciso di vietare la balneazione e le attività acquatiche. Nonostante l’afflusso di turisti in quella che è l’ultima settimana di vacanze scolastiche, i Comuni hanno chiuso i punti di accesso alle spiagge per proteggere i cittadini e i visitatori. A Biscarrosse, ad esempio, il divieto si estende a ogni attività sportiva e nautica, e rimarrà in vigore almeno fino a giovedì mattina.

Un fenomeno atipico e pericoloso

La Prefettura Marittima Atlantica ha definito questo evento come “atipico” per il cuore dell’estate. Di solito, le onde così alte si manifestano durante le tempeste, accompagnate da vento forte e maltempo. In questo caso, invece, il fenomeno si presenta con onde potenti, vento moderato e bel tempo, creando una situazione di apparente tranquillità che può ingannare i bagnanti. Per questo motivo, è stata emessa anche un’allerta massima per le pericolose correnti di risacca lungo tutta la costa sud-occidentale.

Le autorità locali, come il comune di Royan, hanno invitato la popolazione a evitare la costa nelle ore vicine all’alta marea per garantire la propria sicurezza.