Francia, dopo tre giorni domato l’incendio nella catena montuosa delle Corbières

L’incendio che da martedì scorso divampa nella catena montuosa delle Corbières, nel sud della Francia, è ora “contenuto”, lo riferisce la prefettura dell’Aude. Le fiamme hanno bruciato oltre 16.000 ettari di terreno, rendendolo l’incendio peggiore registrato in Francia negli ultimi 50 anni. “La mobilitazione rimane essenziale”, ha sottolineato la prefettura, dato che le fiamme non sono state del tutto spente ma il perimetro in espansione è stato chiuso. Oltre 2.000 vigili del fuoco rimangono operativi, mentre il bilancio delle vittime è di un morto e 13 feriti, tre dei quali in condizioni critiche: due civili e un vigile del fuoco.