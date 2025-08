Francia, maxi incendio nell’Aude: un morto, feriti e migliaia di ettari in fumo

MeteoWeb

Un vasto incendio sta devastando la regione dell’Aude, nel Sud/Ovest della Francia, dove oltre 1.250 pompieri e 8 Canadair sono stati mobilitati nella notte per fronteggiare quello che è considerato il rogo più grave dell’estate in territorio francese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Figaro, le fiamme hanno già distrutto circa 10mila ettari di terreno. La situazione ha portato alla chiusura al traffico delle autostrade A9 – che collega Francia e Spagna – e A61. L’incendio ha causato finora un morto, un disperso e 9 feriti: 7 tra i vigili del fuoco e 2 civili, uno dei quali in gravi condizioni per ustioni.

Sul posto operano anche 2 elicotteri antincendio e 5 aerei Dash. Sono circa 2.500 le abitazioni rimaste senza corrente elettrica, mentre in zona La Palme è in corso l’evacuazione di 2 campeggi.

Nel frattempo, un secondo fronte di fuoco è stato segnalato nel comune di Montagnac (Hérault), all’interno del parco di Bessulles. La prefettura ha comunicato su X che 8 squadre di pronto intervento, supportate da un elicottero dei vigili del fuoco, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento.