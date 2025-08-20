Frane in alta Valtellina: chiuso il passo dello Stelvio, valico aperto solo da Bolzano

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri si sono verificate 2 frane di lieve entità lungo la strada che porta al Passo dello Stelvio, in località Bagni Vecchi, nel comune di Valdidentro (Sondrio). Gli smottamenti hanno interessato il 13° e il 20° tornante, riversando detriti sulla carreggiata. Fortunatamente non si segnalano feriti né danni a veicoli in transito, ma la presenza del materiale ha reso necessaria la chiusura immediata della strada di accesso al passo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bormio e di Tirano, insieme ai Vigili del fuoco di Valdisotto e alle squadre Anas, che hanno avviato le prime operazioni di messa in sicurezza. In queste ore i tecnici stanno monitorando con attenzione la situazione e lavorando per sgomberare la carreggiata dai detriti.

L’obiettivo è ripristinare al più presto la circolazione lungo un’arteria particolarmente strategica, molto frequentata in questi giorni da turisti provenienti da tutto il Nord Europa. Il versante di Bolzano del passo è regolarmente aperto.