Friuli, incendio di bosco sulla Rocca di Monfalcone: fumo sulla città, elicotteri in azione

Dalle 11 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Gorizia stanno operando, con la squadra del distaccamento di Monfalcone, la squadra Antincendio Boschivo del comando di Gorizia, 2 autobotti, il funzionario di guardia, e il supporto di 3 squadre AIB giunte dai comandi di Pordenone Trieste e Udine, per un incendio che ha coinvolto l’area boscata attorno alla Rocca di Monfalcone, a poche centinaia di metri dalle prime case del centro storico della Città dei cantieri. Allo spegnimento, oltre ai Vigili del Fuoco, stanno contribuendo anche agenti del Corpo forestale regionale, volontari di Protezione Civile e due elicotteri della Protezione Civile regionale. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio sono ancora in corso.

Dalle foto e dai video diffusi dagli abitanti di Monfalcone sui social, un denso fumo è sceso sulla città dalla collina interessata dal rogo.

Le forze dell’ordine stanno cercando di scoprire la natura del rogo, le cui dimensioni preoccupano, soprattutto dopo quanto accadde nella terribile estate degli incendi del 2022.