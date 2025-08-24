Friuli, malore durante l’escursione: 59enne muore nei pressi del Monte Zermula

MeteoWeb

Malore fatale durante una escursione nei pressi del Monte Zermula, in Friuli Venezia Giulia. Un triestino di 59 anni si è accasciato durante una passeggiata con la moglie appena sotto l’attacco della ferrata sopra Casera Zermula, in località Las Calas (Udine), in zona boschiva, ad una quota di circa 1.100 metri. I due escursionisti avevano fatto il sentiero attrezzato de ‘Las calas’ partendo dal Cason dal Nelut ed erano sul sentiero di rientro in salita che li avrebbe riportati sulla strada asfaltata per raggiungere poi di nuovo il luogo di partenza e la macchina. La moglie ha lanciato l’allarme intorno alle 12.30.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino di Forni Avoltri e l’elisoccorso regionale. Le prime manovre di rianimazione sono state effettuate da altri escursionisti di passaggio guidati al telefono da Sores, finché è arrivato il tecnico di elisoccorso del secondo elicottero con il Dae, seguito da tre soccorritori delle squadre di terra giunti a piedi che hanno proseguito con la rianimazione. Poco dopo è giunto, sbarcato al verricello a cento metri di distanza dallo scenario, il medico dell’elicottero Falco II arrivato da Pieve di Cadore, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’equipaggio di Falco II è stato liberato e sono rimasti sullo scenario il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e gli altri soccorritori in attesa dell’autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma. Quando questa è arrivata, il tecnico di elisoccorso ha richiesto di imbarcare altri due soccorritori per coadiuvare il trasporto della salma in barella per cento metri in una radura fuori dal bosco. L’intervento si è concluso intorno alle 15.