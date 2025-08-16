Fulmine provoca un incendio a Valpelline, in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato il giorno di Ferragosto a Valpelline sull’Alta via, in Valle d’Aosta. Le fiamme sono state provocate da un fulmine sul sentiero per il Col Brison, a quota 2300 metri circa. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e i forestali di Valpelline ed Etroubles. Dopo lo spegnimento del rogo, ora è in corso la bonifica.