Fulmine innesca incendio boschivo a San Tomaso Agordino, nel Bellunese

MeteoWeb

Un incendio boschivo si è sviluppato oggi a San Tomaso Agordino, nel Bellunese, in una zona impervia e non accessibile via terra. L’origine del rogo sarebbe riconducibile alla caduta di un fulmine, probabilmente innescato dai temporali che hanno interessato l’area. Vista l’inaccessibilità del luogo, è stato immediatamente attivato l’elicottero antincendio della Protezione Civile regionale. Le fiamme, non di ampia entità, sono state così domate e l’area è stata poi bonificata dagli operatori di Venetoagricoltura.