Fulmine sui Pirenei: gravemente feriti 2 escursionisti spagnoli

Due escursionisti spagnoli colpiti da un fulmine nelle Hautes-Pyrénées, in Francia: si è trattato di un evento eccezionalmente raro

Due escursionisti spagnoli di circa 60 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati colpiti da un fulmine nelle Hautes-Pyrénées, in Francia. L’incidente è avvenuto nel comune di Aragnouet, una zona descritta dai soccorritori come non particolarmente a rischio per questo genere di eventi. Secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria di Alta Montagna (PGHM), i turisti di Madrid stavano camminando in una valle aperta. I soccorritori hanno specificato che le vittime avevano adottato le precauzioni consigliate, come evitare punti elevati o alberi isolati, e non avevano addosso oggetti metallici. Si è trattato di un evento eccezionalmente raro, dato che, come sottolineato dal PGHM, gli incidenti di questo tipo solitamente si concludono con la morte immediata o con ferite lievi.

L’allarme è stato lanciato da un pastore del posto che ha avvistato i 2 escursionisti in difficoltà. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con un elicottero per trasportare le vittime in ospedale, dove si trovano attualmente in gravi condizioni.

