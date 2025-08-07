Il ghiacciaio Perito Moreno in pericolo: un ritiro rapido e preoccupante | FOTO

MeteoWeb

Il Ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glaciares in Argentina, è noto per la sua stabilità apparente rispetto ad altri ghiacciai della Patagonia. Tuttavia, studi recenti pubblicati su Communications Earth & Environment hanno rivelato che il ghiacciaio sta ora subendo un ritiro molto più rapido del previsto, con ritiri locali che arrivano fino a 800 metri in alcune aree. Questo fenomeno potrebbe indicare l’inizio di un cambiamento irreversibile nelle dinamiche del ghiacciaio, con possibili effetti sul livello del mare a livello globale.

Il ghiacciaio Perito Moreno: un patrimonio naturale a rischio

Il Ghiacciaio Perito Moreno si estende per circa 30 chilometri nella Patagonia argentina ed è alimentato dal Campo di Ghiaccio Patagonico Meridionale. Dal 1981, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e si è guadagnato una fama internazionale anche grazie alla sua accessibilità turistica. A differenza di molti altri ghiacciai della regione, il Perito Moreno ha mantenuto una relativa stabilità tra il 2000 e il 2019, ritirandosi di meno di 100 metri. Tuttavia, dal 2019, il tasso di ritiro è aumentato drasticamente, con previsioni che suggeriscono un ritiro di diversi chilometri in un futuro prossimo.

Le cause del ritiro accelerato

Il team di ricercatori, guidato da Moritz Koch, ha utilizzato radar a bordo di elicotteri e dati satellitari per mappare la topografia del ghiacciaio e analizzare i cambiamenti nella velocità di ritiro e nell’altezza della superficie tra il 2000 e il 2024. I risultati mostrano che, dal 2019, il tasso di abbassamento della superficie del ghiacciaio è aumentato di oltre sedici volte, passando da 0,34 metri all’anno tra il 2000 e il 2019 a una media di 5,5 metri all’anno tra il 2019 e il 2024.

Le indagini hanno anche rivelato la presenza di una grande cresta sotto il terminus del ghiacciaio che sembra essere stata responsabile della sua stabilità pre-2019. Se il tasso di abbassamento attuale continuerà, il ghiacciaio potrebbe staccarsi dalla cresta e ritirarsi rapidamente per diversi chilometri, poiché la maggiore profondità dell’acqua sotto il ghiacciaio aumenterebbe il tasso di distacco di iceberg.

Le implicazioni per il futuro

Secondo il modello numerico sviluppato dai ricercatori il Ghiacciaio Perito Moreno potrebbe subire un ritiro accentuato. Il modello prevede che una volta che il ghiacciaio si allontanerà dalla cresta sottostante, il ghiacciaio diventerà più instabile e accelererà il suo ritiro grazie a un effetto di retrocessione legato alla maggiore profondità dell’acqua che lo circonda.

Le proiezioni

Il Ghiacciaio Perito Moreno potrebbe diventare uno dei ghiacciai più vulnerabili della Patagonia. Sebbene sia difficile prevedere con esattezza quando ciò accadrà, è chiaro che questo fenomeno potrebbe avere implicazioni significative per l’ecosistema locale e per il livello del mare globale. Il ghiacciaio ha svolto un ruolo importante nel bilanciamento delle acque nel Lago Argentino e nel suo ecosistema circostante. Il rischio di cambiamenti importanti anche a livello ambientale non è da sottovalutare.

Il Ghiacciaio Perito Moreno sta affrontando una delle sfide più difficili della sua storia, con un ritiro accelerato che potrebbe segnare la fine della sua stabilità millenaria. Gli scienziati continueranno a monitorare da vicino i cambiamenti in corso, con l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche di questo fenomeno e prevedere le sue possibili implicazioni.