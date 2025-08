Giappone, caldo record: oltre +40°C in 17 città

MeteoWeb

Il Giappone sta vivendo un’estate di caldo eccezionale: 17 città hanno oggi registrato temperature superiori ai +40°C, come riferisce l’Agenzia Meteorologica Nazionale (JMA). A Komatsu, nella regione centrale di Ishikawa, è stato segnato un nuovo record di +40,3°C, mentre Toyama ha raggiunto i +39,8°C, il valore più alto dall’inizio delle rilevazioni. Complessivamente, altre 15 località hanno toccato nuovi massimi compresi tra +35,7°C e +39,8°C.

Alla fine di luglio era stata rilevata anche la temperatura più alta mai registrata in Giappone: +41,2°C a Tamba, nella regione occidentale di Hyogo.

Il caldo prolungato ha avuto effetti concreti sul territorio. La stagione delle piogge si è conclusa nella parte occidentale dell’arcipelago quasi 3 settimane prima del consueto, provocando una significativa riduzione delle riserve idriche. Diverse dighe nel Nord risultano quasi vuote, alimentando le preoccupazioni degli agricoltori per possibili raccolti scarsi.

Anche i paesaggi simbolo del Paese ne risentono: i celebri ciliegi stanno fiorendo in anticipo o non completamente, a causa di temperature più miti in autunno e inverno. Lo scorso anno, inoltre, la calotta innevata del Monte Fuji è comparsa solo all’inizio di novembre, quasi un mese dopo la media abituale.

Secondo i dati della NOAA, il Giappone rientra tra le regioni asiatiche che hanno registrato i più alti incrementi termici negli ultimi decenni.