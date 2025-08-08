Giappone travolto da frane e inondazioni: piogge torrenziali sull’isola di Kyushu, evacuazioni di massa | FOTO

MeteoWeb

Nelle scorse ore la parte meridionale dell’isola di Kyushu, in Giappone, è stata investita da piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e frane, costringendo migliaia di residenti a cercare rifugio nei centri di accoglienza. Le autorità hanno emesso avvisi di allerta massima in alcune aree della regione. Secondo Kyodo News, in una zona di Kagoshima sono caduti più di 490 millimetri di pioggia in 24 ore, e una donna risulta dispersa.

Frana ad Aira: 2 persone salvate

Ad Aira, nella prefettura di Kagoshima, una frana ha travolto un’abitazione, seppellendo 2 persone. I vigili del fuoco e la squadra di gestione delle emergenze sono riusciti a estrarle vive e a trasportarle in ospedale.

Evacuazioni di massa

Le autorità giapponesi hanno emesso un’allerta di massimo livello per la regione meridionale di Kagoshima a causa delle piogge senza precedenti ed esortato 530mila residenti a lasciare le loro case.

Trasporti in tilt e voli cancellati

Le intense precipitazioni hanno paralizzato i trasporti locali: treni e autobus sono stati sospesi e decine di voli da e per l’aeroporto di Kagoshima sono stati cancellati.

Il governo attiva l’unità di crisi

Il primo ministro Shigeru Ishiba ha annunciato l’istituzione di una task force per coordinare le operazioni di emergenza e fornire assistenza alle zone colpite. “Il governo farà tutto il possibile per proteggere la vostra vita e la vostra sicurezza“, ha dichiarato in un messaggio ufficiale.

Previsioni Meteo: ancora piogge e temporali

La Japan Meteorological Agency (JMA) prevede che le piogge e i temporali continueranno per tutta la giornata di venerdì, a causa di un sistema di bassa pressione. Shuichi Tachihara, portavoce della JMA, ha avvertito in conferenza stampa che il rischio di disastri è in aumento, esortando la popolazione a prendere precauzioni tempestive.