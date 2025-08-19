Spettacolo in Giappone: enorme meteora illumina a giorno la città di Kagoshima e il vulcano Sakurajima | VIDEO

MeteoWeb

Spettacolari immagini arrivano dal Giappone, dove una meteora ha illuminato a giorno il cielo oggi, martedì 19 agosto. Alle 23:08 locali, le telecamere di videosorveglianza nella città di Kagoshima hanno ripreso una luminosissima meteora solcare il cielo, lasciando una scia verde-blu, come si può vedere nelle immagini a corredo dell’articolo. La meteora è durata abbastanza a lungo da lasciare a bocca aperta quanti hanno avuto la fortuna di ammirarla. Illuminato anche il paesaggio del vulcano Sakurajima.

Le meteore sono il fenomeno astronomico più affascinante e conosciuto. Le scie luminose sono dovute a frammenti di comete e asteroidi che, entrando nell’atmosfera terrestre a velocità di decine di migliaia di km/h, si surriscaldano fino a vaporizzare. I frammenti residui che possono raggiungere il suolo si chiamano meteoriti e rivestono un’importanza fondamentale per lo studio della storia del Sistema Solare.