Fisica delle particelle: completato in Giappone lo scavo della gigantesca caverna per l’esperimento Hyper-K

Lo scorso 31 luglio, in Giappone, nella prefettura di Gifu, è stato completato lo scavo della colossale caverna che ospiterà il rivelatore di particelle principale dell’esperimento Hyper-Kamiokande (Hyper-K). A coordinare i lavori di scavo, l’Università di Tokyo, che insieme all’istituto di ricerca giapponese KEK, High Energy Accelerator Research Organization, guida la collaborazione scientifica internazionale del progetto Hyper-K, a cui contribuiscono 630 ricercatori e ricercatrici da 22 Paesi diversi, tra cui l’Italia con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Il progetto Hyper-K, iniziato ufficialmente nel febbraio 2020, mira a osservare i neutrini provenienti dalle esplosioni di supernovae e a testare la Teoria della Grande Unificazione (GUT) e la storia dell’evoluzione dell’universo attraverso lo studio dei decadimenti dei protoni e della cosiddetta “violazione CP” (l’asimmetria tra neutrini e antineutrini), analizzando i fasci di neutrini prodotti dall’acceleratore di J-PARC a 300 chilometri di distanza, spiega in una nota l’INFN. Il cuore del progetto sarà un rivelatore di particelle di nuova generazione, costituito da un gigantesco serbatoio con un volume oltre otto volte superiore a quello del suo predecessore, Super-Kamiokande: conterrà 260mila metri cubi d’acqua ultra-pura e sarà dotato di fotosensori innovativi, 20.000 fotomoltiplicatori ad alta sensibilità (PMT) e 800 multi-PMT. Il rivelatore è in fase di costruzione a 600 metri di profondità nella gigantesca caverna il cui scavo è stato appena ultimato, sotto una montagna nella città di Hida. Questa caverna è uno dei più grandi spazi artificiali mai scavati nella roccia: è costituita da una sezione cilindrica di 69 metri di diametro, alta quasi 73 metri e sormontata da una cupola alta 21 metri. L’impegnativo lavoro di scavo è stato quindi il frutto di un’ambiziosa impresa ingegneristica che ha richiesto numerosi studi e scavi preliminari.

A partire da agosto, inizieranno così i lavori per trasformare questa caverna nel gigantesco serbatoio di Hyper-K, ai quali seguirà, nel 2026, la costruzione del rivelatore. Nel frattempo, in Giappone, in Italia e negli altri Paesi della collaborazione si procede con la produzione di massa dei nuovi fotosensori e delle altre componenti elettroniche che andranno a costituire il rivelatore. In particolare, presso la sezione INFN di Napoli, che coordina il contributo dei Paesi che partecipano alla realizzazione dei multi-PMT (Canada, Polonia, Repubblica Ceca, Messico e Grecia), è in fase di allestimento un nuovo laboratorio dove verranno assemblati più di un terzo dei multi-PMT che saranno installati in Hyper-K. Inoltre, l’elettronica di digitalizzazione dei fotomoltiplicatori è stata progettata dall’INFN che è responsabile della produzione di 2mila schede che, a partire dalla metà del 2026, saranno spedite al CERN per essere calibrate e integrate in contenitori subacquei con il resto dell’elettronica dell’esperimento prodotta in Corea, Francia, Giappone, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Tutte le componenti del rivelatore all’interno del serbatoio di Hyper-K dovrebbero essere installate entro il 2027, dopodiché il serbatoio sarà riempito con acqua ultra-pura e l’esperimento entrerà in funzione nel 2028.

Parallelamente ai lavori per la costruzione del rivelatore principale di Hyper-K, KEK sta guidando l’aggiornamento del fascio di neutrini dell’acceleratore di J-PARC e la costruzione di un nuovo rivelatore intermedio nel villaggio di Tokai, nella prefettura di Ibaraki, situato a meno di un chilometro dall’origine del fascio di neutrini. Inoltre, Hyper-K sarà costituito da un terzo rivelatore, installato a soli 280 metri dall’acceleratore di J-PARC, a cui l’INFN ha contribuito con la realizzazione di nuovi particolari rivelatori di particelle, noti come “Time Projection Chamber – TPC”.

La partecipazione italiana a Hyper-Kamiokande coinvolge diversi gruppi: le sezioni di Bari, Napoli, Padova, Pisa e Roma dell’INFN, il Politecnico di Bari, l’Università Federico II di Napoli, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Salerno, l’Università di Padova, l’Università di Pisa e la Sapienza Università di Roma.