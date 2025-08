Giornalista disperso e ferito in Norvegia è sopravvissuto per sei notti nella natura selvaggia

MeteoWeb

I soccorritori in Norvegia hanno ritrovato vivo il pluripremiato giornalista ambientale Alec Luhn, scomparso nel remoto parco nazionale di Folgefonna e sopravvissuto per quasi una settimana da solo nella natura selvaggia con una grave ferita alla gamba. Luhn, reporter nato negli Stati Uniti che ha lavorato per il New York Times e l’Atlantic, è stato dato per disperso lunedì 4 agosto dopo non essere riuscito a prendere un volo per il Regno Unito da Bergen. Luhn, 38 anni, era in vacanza con la sorella in Norvegia e il 31 luglio ha intrapreso un’escursione di quattro giorni da solo dal centro di attività all’aperto di Ullensvang, all’estremità settentrionale del parco, un’area selvaggia di 550km² nella Norvegia occidentale che ospita uno dei ghiacciai più grandi del Paese.

In una conferenza stampa dall’ospedale Haukeland di Bergen, il responsabile del servizio di elisoccorso e del centro traumatologico, Geir Arne Sunde, ha dichiarato che Luhn si era fatto male la sera della partenza. “È gravemente ferito, ma non in modo critico“, ha detto. Le squadre di soccorso hanno trovato Luhn alle 11:34 ora locale di mercoledì 6 agosto, ha comunicato la Croce Rossa norvegese. “È riuscito a sopravvivere in montagna con condizioni meteorologiche pessime per cinque giorni, senza molto cibo né bevande”, ha detto Sunde. “È stato molto fortunato”.

“Non ricordo di aver trovato qualcuno vivo dopo così tanti giorni”, ha detto Stig Hope, responsabile del team operativo di Folgefonna e volontario della Croce Rossa. “Le ricerche non finiscono sempre così, ma oggi è successo. È un enorme sollievo per tutti coloro che hanno preso parte a questa impresa”.

Le ricerche

Una squadra di ricerca e soccorso volontaria della Croce Rossa, la Polizia, cani, squadre di alpinismo specializzate e droni sono stati tutti coinvolti nelle sue ricerche. L’operazione è stata sospesa nella tarda serata di lunedì 4 e poi di nuovo martedì 5 agosto a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, tra cui forti piogge.

Sunde ha affermato che Luhn aveva sentito gli elicotteri cercarlo per diversi giorni prima che uno di loro lo individuasse.

La sorella di Luhn, Drew Gaddis, ha confermato in un post sui social media che era stato trovato “in buone condizioni generali di salute” e che era stato trasportato a Bergen in elicottero. Ha ringraziato la Polizia norvegese, il personale e i volontari coinvolti e le migliaia di persone che hanno contribuito a diffondere la notizia delle ricerche. “Possiamo respirare di nuovo!“, ha detto.

Veronika Silchenko, moglie di Luhn, ha dichiarato al quotidiano Verden Gans: “siamo molto, molto felici. Un ringraziamento speciale a tutti in Norvegia che hanno contribuito a trovarlo“.

Tra i numerosi premi, Luhn ha ricevuto due nomination agli Emmy. Ha vissuto per molti anni a Mosca, poi a Istanbul, e ora vive nel Regno Unito, dove è specializzato in giornalismo climatico ed è membro del Pulitzer Center Ocean Reporting Network.

Il parco nazionale di Folgefonna

Folgefonna, la terza calotta glaciale più grande della Norvegia, si trova su una penisola famosa per i suoi fiordi, montagne, fiumi, laghi e cascate di ghiaccio. È un centro di avventure nella natura selvaggia fin dal XIX secolo. Alcune zone sono desolate e possono rivelarsi pericolose, soprattutto in caso di maltempo.