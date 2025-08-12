Un ragazzo spagnolo di 15 anni, in vacanza in Sardegna, è stato punto questo pomeriggio al volto da una tracina (un pesce ragno – ndr) sul litorale di Cala Sa Figu, nel comune di Muravera. Il giovane turista è stato soccorso da un infermiere di un’ambulanza arrivata da Villasimius, che ha valutato il caso e prestato le prime cure, poi trasferito con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera. Il ragazzo era molto dolorante e con un grosso edema al viso per via del veleno iniettato dal pesce.
Giovane punto al volto da un pesce ragno in Sardegna: trasportato con l’elisoccorso
